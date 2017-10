hanno pubblicato la patch 1.04 per la versione PC de. Questo aggiornamento risolve una serie di bug minori e migliora la stabilità generale del gioco.

La patch si occupa di risolvere un bug del tutorial e glitch minori con l'equipaggiamento, inoltre vengono risolti problemi audio che potevano causare una distorsione del sonoro in alcune situazioni non meglio specificate. Al momento l'aggiornamento è disponibile su PC, presto arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Nella giornata di ieri, WB Games ha svelato anche i contenuti dell'Expansion Pass de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.