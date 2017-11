La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra si aggiorna per Xbox One X

ha pubblicato oggi il nuovo aggiornamento per Xbox One X diche fornisce diversi miglioramenti che traggono completo vantaggio dall’engine Scorpio della nuova console Microsoft.

Come parte di questo aggiornamento La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra consente ai giocatori di vivere un’immersiva esperienza di gioco in 4K con HDR (High Dynamic Range) su Xbox One X. Una volta scaricato l’aggiornamento i giocatori possono scegliere tra due avanzate modalità che L’Ombra della Guerra offre sulla console. La prima opzione si focalizza sulla risoluzione con un incremento del dettaglio delle texture e 4K nativo. La seconda opzione si focalizza sulla qualità generale con un incremento della draw distance, condizioni di luce e ombre migliorate, vegetazione aumentata, migliorata occlusione ambientale, numero maggiore di poligoni e miglioramenti a livello di texture, il tutto ottimizzato per Xbox One X.



La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra è anche un titolo Xbox Play Anywhere, che permette ai giocatori di acquistare la versione digitale del gioco su Xbox Store o Windows Store, e poi giocare su Xbox One X, Xbox One o Windows 10 PC. In questo modo i giocatori possono portare con sé tutti I salvataggi, gli add-on e gli achievements su tutte e tre le piattaforme senza costi aggiuntivi. La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra è ora disponible per Xbox One X, Xbox One, Windows 10 PC (Windows Store), Steam, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.