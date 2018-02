La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: trailer di lancio del DLC "La Spada di Galadriel"

Nella giornata di ieri,ha pubblicato la nuova patch per spianare l'arrivo de La Spada di Galadriel , prima espansione narrativa de, da oggi disponibile per il download su PC, PS4 e Xbox One.

Per promuovere l'arrivo dell'espansione, Monolith e Warner Bros. Interactive Entertainment ne hanno ora pubblicato il trailer di lancio: potete visionarlo in cima alla notizia (il video contiene spoiler sul gioco).

In questa prima espansione di Shadow of War, non vestiremo più i panni di Talion, bensì quelli di Eltariel, la cui lama agisce al servizio dell'elfa Galadriel (celebre personaggio interpretato da Cate Blanchett nella trasposizione cinematografica de Il Signore degli Anelli). Gli eventi narrati prenderanno luogo cronologicamente dopo il termine della campagna del gioco base.



Vesti per la prima volta i panni di Eltariel, assassina d'élite conosciuta come la Lama di Galadriel, e scontrati con il nuovo personaggio aggiunto alle fila dei Nazgûl.

Impugna le lame elfiche di Eltariel e usa la Luce di Galadriel e tantissimi nuovi e letali equipaggiamenti, abilità e tecniche di lotta.

Incontra indimenticabili personaggi Nemesis, tra cui Flint, Tinder e lo Slayer of the Dead mentre combatti i Nazgûl e scopri nuovi misteri del loro passato.

Assolda otto straordinari Orchi leggendari che possono tornare a unirsi al tuo esercito nella storia principale con nuove abilità aggiunte al sistema Nemesis.

Sblocca un costume di Eltariel che può essere indossato nella storia principale.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: La Spada di Galadriel è disponibile su PC, PS4 e Xbox One