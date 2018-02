La terza mappa di PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà entro giugno

hanno annunciato tramite un comunicato sulla pagina Steam di PlayerUnknown's Battlegrounds che nel mese di marzo verrà pubblicata una roadmap che ci illustrerà quali saranno i contenuti in arrivo nella prima metà del 2018. Fra questi è inclusa anche una nuova mappa, la terza.

Per il momento non sappiamo molto a riguardo, ma vi segnaliamo che durante lo scorso anno Bluehole aveva lasciato intendere che la terza mappa sarebbe stata ambientata in uno Stato che si affaccia sul Mar Adriatico, e che avrebbe incluso spiagge sabbiose e montagne innevate. Ricordiamo che la prima mappa, Erangel, è ambientata in Russia, mentre la seconda, Miramar, in America Centrale. Quali sono le vostre aspettative per la prima parte dell'anno di PlayerUnknown's Battlegrounds?