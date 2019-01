La vendita del gruppo GameStop dovrebbe essere finalizzata a febbraio

Secondo quanto riportato dal WSJ la vendita di GameStop sembra ormai certa e l'operazione dovrebbe essere portata a termine il prossimo mese.

Sycamore Partners e Apollo Global Management sarebbero le holding interessate ad investire nel gruppo GameStop, le tre aziende però hanno rifiutato qualsiasi commento in merito, come segnalato da MCV UK. GameStop sta fronteggiando una importante crisi dovuta ai minori profitti del mercato dell'usato e alle vendite dei prodotti nuovi non più capaci di generare ampi margini di guadagno.

La catena deve fare i conti anche con la continua avanzata del mercato digitale, che rappresenta ormai una grossa fetta di business e una voce da non sottovalutare nei bilanci dei publisher per quanto riguarda costi, ricavi e guadagni. Al momento, in ogni caso, i nomi coinvolti non hanno confermato nulla a riguardo, restiamo quindi in attesa di eventuali ulteriori dettagli in merito.