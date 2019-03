La versione console di RAGE 2 sarà a 1080p e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X

Approfondita la conoscenza dell'albero delle abilità di RAGE 2, ci reimmergiamo nella dimensione post-apocalittica dell'FPS di Bethesda per riferirvi le parole pronunciate dal direttore di id Software, Tim Willits, in merito alla risoluzione e al framerate delle versioni PS4 Pro e Xbox One X del titolo.

Interpellato dai gestori del portale videoludico di Hardcore Gamer sulle caratteristiche aggiuntive che contraddistingueranno la versione per console mid-gen di RAGE 2, Willits ha spiegato che "per semplificare il discorso, su PS4 e Xbox One X il gioco girerà a 1080p e a 60fps. Sull'hardware delle versioni base di PlayStation 4 e Xbox One, il gioco andrà invece a 30 fps, mentre su PC non ci sarà alcun limite sia di risoluzione che di framerate".

L'alto dirigente di id Software conferma così la volontà del team texano, e dei colleghi svedesi di Avalanche Studios che collaborano al progetto, di sfruttare la maggiore potenza computazionale dei sistemi mid-gen di casa Sony e Microsoft dando priorità al framerate e non alla risoluzione.

La commercializzazione del nuovo, funambolico sparatutto free roaming di Bethesda è prevista per il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale di RAGE 2 a firma di Alessandro Bruni.