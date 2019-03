La versione free-to-play di Dead or Alive 6 è ora disponibile

Come anticipato qualche settimana fa, la versione free-to-play di Dead or Alive 6, il nuovo capitolo della celebre saga di picchiaduro pubblicato da Koei Tecmo, è finalmente disponibile pr il download su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il producer Yohei Shimbori ha dunque confermato la promessa: la versione si chiama Core Fighters e presenta quattro lottatori disponibili che ruoteranno di tanto in tanto. Il primo set di personaggi comprende Kasumi, Hitomi, Diego e Bass, in futuro verranno annunciati gli altri giocatori selezionabili.

DA notare, per chi fosse interessato, che è prevista anche la possibilità di comprare individualmente i singoli protagonisti e continuare a giocare la versione gratuita del picchiaduro (che comprende quasi tutte le modalità del gioco completo) con i lottatori acquistati.

