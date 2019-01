Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch è stato rimandato in Europa?

Un paio di settimane fa erano iniziati a circolare alcuni rumor secondo cui Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch sarebbe stato posticipato: queste voci hanno ora trovato una parziale conferma, proprio sul sito ufficiale della Grande N, che riporta come data d'uscita del gioco il 10 maggio 2019.

Si tratta di un ritardo di 17 giorni rispetto agli altri sistemi di gioco, visto che su PlayStation 4, Xbox One e PC, Mortal Kombat 11 arriverà il 23 Aprile 2019, che per il momento non è stato commentato né da NetherRealm, né da Shiver Entertainment, gli sviluppatori del gioco per la piattaforma ibrida di Nintendo, né dalla Casa di Kyoto stessa.

Interessante anche notare che per il momento, non è chiaro se si tratti semplicemente di un errore o se effettivamente le cose stanno così, è solo l'edizione europea del videogame ad essere stata rimandata, mentre il lancio in Nord America continua ad essere previsto per il 23 aprile. In attesa di ulteriori chiarimenti e di eventuali dichiarazioni ufficiali, vi ricordiamo che per saperne di più sull'attesissimo titolo potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Mortal Kombat 11, e che prima dell'uscita del gioco sarà disponibile una beta che partirà il 28 Marzo.

Quali sono le vostre aspettative verso il ritorno del celebre picchiaduro?