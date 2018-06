La versione Nintendo Switch di RPG Maker MV trapela su Amazon Messico

Su Amazon Messico è comparsa l'edizione Nintendo Switch di RPG Maker MV, per poi essere rimossa a distanza di pochi minuti. L'arrivo del gioco sulla console ibrida verrà confermato ufficialmente all'E3 2018 di Los Angeles?

La pagina ospitata su Amazon Messico era completa di copertina e descrizione del gioco, con tanto di data di lancio fissata al 27 novembre su Switch. Dopo il debutto del titolo su PC, dunque, Nis America e Nintendo si stanno preparando a portare RPG Maker MV anche sulla console ibrida?

Dal momento che stiamo parlando di un rumor non ancora confermato, vi invitiamo ad attendere ulteriori conferme prima di dare per certa la notizia. Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere la conferenza Nintendo E3 2018 fissata per le 18:00 italiane di martedì 12 giugno.