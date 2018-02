La versione PC di New Gundam Breaker è stata valutata in Brasile, annuncio imminente?

La, l'ente di classificazione brasiliano, ha recentemente valutato e inserito nel database la versione per Personal Computer di New Gundam Breaker , titolo annunciato solo per PlayStation 4.

Le voci sull'arrivo su quest'altra piattaforma stanno circolando già da diversi giorni, da quando Bandai Namco Entertainment ha inviato una newsletter dedicata al gioco nella quale appariva chiaramente il logo PC. Precisiamo che la casa giapponese non ha ancora annunciato nulla al riguardo, pertanto l'informazione va necessariamente presa con le pinze. In ogni caso, gli indizi sembrano tutti volgere a favore della versione PC, e probabilmente è solo questione di tempo prima che venga effettivamente annunciata.



New Gundam Breaker è realizzato con l'Unreal Engine 4 e verrà pubblicato in Europa nel corso del 2018, ufficialmente solo su PlayStation 4. I giocatori potranno costruire il Gunpla più adatto al proprio stile di combattimento usando le parti raccolte sul campo di battaglia, tra le quali figurano teste, scudi, cannoni e spade. Sarà inclusa anche una modalità coop competitiva online, dove squadre fino a 3 giocatori potranno contendersi la vittoria. È stato confermato, infine, che al lancio saranno presenti i Gundam Barbatos Lupus Rex, Bael e Kimaris apparsi nella serie televisiva Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans.