La versione PC di YS VIII: Lacrimosa of Dana è stata rimandata ancora una volta

Pochi giorni fa, dopo numerosi rinvii, annunciò finalmente la data d'uscita della versione PC di, che venne fissata per il 30 gennaio. A quanto pare, ciò non avverrà a causa dell'ennesimo rinvio.

Con un comunicato stampa, il publisher ha annunciato di aver posticipato a data da destinarsi il lancio a causa di una serie di problematiche tecniche riscontrate durante lo sviluppo del porting, che ora è stato consegnato nelle mani di un altro team per le operazioni di ottimizzazione e di miglioramento del framerate. NIS America non è al momento in grado di fornire una nuova finestra di lancio, e ha fatto sapere che tutti gli acquirenti insoddisfatti avranno l'opportunità di chiedere un rimborso a quest'indirizzo.

Al porting ci stava lavorando anche il celebre modder Peter "Durante" Thoman, conosciuto per la realizzazione del tool di downsampling GeDoSaTo e delle patch correttive per Dark Souls e Deadly Premonition. Il publisher non ha fatto alcuna menzione di lui, per cui non è chiaro se il suo rapporto di collaborazione proseguirà o meno.

Per fortuna, la patch per la localizzazione occidentale non subirà alcun ritardo, e la sua uscita è ancora prevista per il 30 gennaio 2018 su PlayStation 4 e PlayStation Vita, piattaforme sulle quali è attualmente disponibile il titolo. Pochi giorni fa abbiamo scoperto che YS VIII: Lacrimosa of Dana approderà anche su Nintendo Switch nel corso della prossima estate, anche in una stupenda Collector's Edition.