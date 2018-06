La versione Switch di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy si mostra in 5 nuove immagini

Dopo aver ottenuto un gran successo di critica e pubblico, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy si appresta ad arrivare anche su Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nelle scorse ore sono apparse in rete nuove immagini tratte da quest'ultima versione, che potete ammirare nella galleria allegata a questa notizia.

Grazie ad esse è possibile farsi un'idea piuttosto precisa del lavoro di porting effettuato dai ragazzi di Toys fo Bob (gli stessi di Spyro Reignited Trilogy). La raccolta appare senza dubbio in splendida forma anche sull'ibrida della grande N, come già avevamo avuto modo di notare in uno dei primi video di gameplay mostrati. Al momento, in ogni caso, non sono ancora disponibili dettagli tecnici precisi, per cui non conosciamo l'esatta risoluzione scelta per entrambe le modalità (docked e portatile) né il framerate.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include i primi tre capitoli della serie - Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped - in versione rimasterizzata. Nei giorni scorsi Activision ha annunciato che la trilogia sarà presente all'E3 2018: probabilmente, oltre a festeggiare l'uscita su Xbox One, PC e Switch fissata per il 29 giugno, verrà anche presentato il nuovo livello bonus Future Tense.