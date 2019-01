La versione Switch di Mortal Kombat 11 potrebbe essere stata posticipata

Mortal Kombat 11 è atteso ufficialmente per il 23 aprile 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Sembra, tuttavia, che quest'ultima versione sia stata rimandata.

Diversi rivenditori britannici hanno infatti modificato la data d'uscita dell'edizione per l'ibrida, posticipandola al 10 maggio 2019. Tra di essi figurano Amazon UK, Amazon Francia e persino il negozio ufficiale di Warner Bros. Games, nonostante la stessa compagnia non abbia ancora diramato un comunicato ufficiale sul presunto posticipo, anche se, probabilmente, è solo una questione di tempo prima che lo faccia. La data d'uscita delle altre versioni non ha invece subito alcuna modifica presso nessun rivenditore.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che alle ore 20:00 di giovedì 17 gennaio avrà luogo il reveal ufficiale di Mortal Kombat 11. Durante la trasmissione, NetherRealm Studios mostrerà il primo video gameplay, fornirà un assaggio delle meccaniche e della storia, e presenterà i primi lottatori. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre scoperto che il protagonista assoluto della copertina sarà una vecchia conoscenza della saga, Scorpion! Di quest'ultimo, abbiamo anche avuto modo di ammirare il modello poligonale.