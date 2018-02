La versione Switch di Payday 2 non è al passo con le edizioni PC, PS4 e Xbox One

ha quest'oggi confermato che la versionedinon sarà al pari con le altre edizioni, ma sarà aggiornata fino all'update "Most Wanted", risalente allo scorso giugno.

Ciò vuol dire che la versione Switch ha un aggiornamento in meno rispetto alle edizioni Playstation 4 e Xbox One, che a loro volta non sono al passo con la controparte PC. Il publisher ha affermato che ha dovuto prendere questa decisione allo scopo di poter pubblicare il gioco già nei primi mesi del 2018, ma ha poi rassicurato i fan dichiarando di avere in programma altri update sull'ibrida della Grande N. Payday 2 debutterà su Switch dal 23 febbraio ed è già disponibile per il preload sull'eShop di Nintendo. In apertura di notizia potete osservare un video-gameplay di circa 23 minuti.