La versione Switch di Wolfenstein 2 The New Colossus uscirà a giugno?

Wolfenstein II The New Colossus per Nintendo Switch è ancora privo di una data di lancio: Bethesda ha più volte ribadito che il gioco uscirà durante la primavera e ora il rivenditore GameFly sembra suggerire una data più accurata.

Come riportato su Reddit, GameFly ha aggiornato recentemente la pagina del gioco cambiando la data di lancio da un generico 31/12/2018 al primo giugno 2018, data che potrebbe ovviamente essere un placeholder, sebbene appaia decisamente troppo precisa.

Che Wolfenstein 2 sia destinato quindi arrivare su Switch a inizio giugno, poco prima dell'E3? Al momento nessuna conferma da Bethesda e dagli sviluppatori di Panic Button (gli stessi responsabili del porting Switch di DOOM), non ci resta che attendere eventuali notizie in merito che potrebbero arrivare in uno dei prossimi eventi Nintendo Direct.