La versione Switch di YS VIII Lacrimosa of Dana si mostra in un nuovo video gameplay

NIS America ha rilasciato da poco un nuovo trailer dedicato a YS VIII Lacrimosa of Dana, già disponibile su PC e in arrivo per Nintendo Switch il prossimo 29 giugno.

Il nuovo video di Ys VIII Lacrimosa of Dana è piuttosto breve, ma offre uno sguardo al gameplay del titolo su Nintendo Switch: nella clip vediamo i personaggi mentre affrontano alcune boss fight e nemici minori, oltre a sequenze video realizzate sia con il motore di gioco che in versione animata.

La nuova edizione di Ys VIII Lacrimosa of Dana proporrà anche 18 DLC che includeranno una moltitudine di skin e costumi alternativi per i personaggi del gioco: possiamo darvi un primo sguardo nei secondi finali del trailer, in cui compaiono alcuni degli outfit inclusi nel pacchetto.

Ys VIII Lacrimosa of Dana è disponibile dal 2016 per PlayStation 4, PlayStation Vita e (dal mese di aprile 2018) anche per PC Steam. Il 29 giugno 2018, infine, sarà la volta anche della versione Nintendo Switch.

Giocherete la riedizione dell'action RPG sviluppato da Nihon Falcom?