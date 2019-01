La VIP Demo di Anthem giocata in diretta da GiornoGaming oggi alle 18:00

Dopo i gravi problemi patiti a causa dell'elevato numero di giocatori, sembra che i server della VIP Demo di Anthem stiano finalmente entrando a regime.

GiornoGaming ne approfitterà quest'oggi per giocarci in diretta a partire dalle ore 18:00 sul canale Twitch di Everyeye. Per l'occasione, vi guiderà alla scoperta dei contenuti della demo riservata ai giocatori che hanno preordinato il titolo e agli abbonati ad EA/Origin Access, che hanno a loro volta la possibilità di invitare fino ad un massimo di tre amici seguendo questa procedura. La versione di prova gratuita permette di affrontare una missione della campagna partendo con un Guardiano di livello 10, esplorare Fort Tarsis per conoscere alcuni personaggi non giocanti, trascorrere del tempo presso la Fucina per personalizzare lo strale e avere un assaggio dell'economia di gioco, che nel prodotto finale sarà molto più sviluppata.

Siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale al canale Twitch di Everyeye per poter interagire con GiornoGaming e gli altri spettatori in chat. Per non rischiare di mancare all'appuntamento, vi consigliamo di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto a destra per attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Everyeye regala 15 codici della VIP Demo di Anthem. Per partecipare al Giveaway non dovete far altro che commentare la notizia appena linkata. L'estrazione dei 15 fortunati vincitori verrà effettuata oggi alle ore 18:00. Specifichiamo, in ogni caso, che la live e il giveaway sono due eventi separati, l'estrazione non avverrà in diretta.