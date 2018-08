La Voce del Popolo sta per tornare, questa volta si parla di Sekiro: Shadows Die Twice

Se avete apprezzato La Voce del Popolo, la nuova rubrica di Francesco Fossetti, sappiate che sta per tornare con alcune interessanti novità.

Dopo aver parlato di Days Gone e dell'attesissimo Anthem, il protagonista questa volta è Sekiro: Shadows Die Twice, la nuova creatura di From Software il cui combat system è stato provato nel corso della GamesCom 2018. Al solito potrete scrivere un commento al post pubblicato sulla pagina Facebook di Francesco e, tra qualche giorno, troverete sulle nostre pagine un articolo che coinvolgerà i migliori messaggi.

La novità, viste le numerose richieste, è che verranno inclusi anche i commenti a questa notizia, in modo da permettere anche a chi non possiede un account Facebook di partecipare alla discussione.

Per chi non avesse idea di cosa sia la rubrica "La Voce del Popolo", si tratta di un articolo in cui il buon Fossa raccoglie i commenti più interessanti per usarli come spunto di discussione sul titolo o l'argomento del momento.

Vi invitiamo a seguire il profilo Facebook di Francesco Fossetti per non perdervi tutte le novità riguardanti la rubrica in questione e tante altre piccole chicche legate al mondo dei videogiochi.