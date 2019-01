La Zona Devastata di RAGE 2 in un nuovo, esplosivo trailer di gioco

I curatori del canale YouTube di Quake ChampionsPRO hanno avuto l'opportunità di provare in anteprima RAGE 2 e di scatenare un po' di caos nella Zona Devastata del prossimo, attesissimo sparatutto post-apocalittico realizzato da id Software in collaborazione con gli studi Avalanche.

Alla scarsa qualità delle scene immortalate nel nuovo video fanno da felice contraltare degli spezzoni di gameplay inediti che mostrano le attività free roaming e le dinamiche di gestione delle armi e delle abilità che sperimenteremo interpretando Walker, l'Ultimo Ranger di un mondo sconvolto dall'impatto con una cometa che, in questo futuro distopico, causerà la morte dell'80% della popolazione e la fine della civiltà per come la conosciamo.



Prima di congedarsi dal proprio pubblico e di augurare buon anno a tutti gli appassionati di FPS a mondo aperto con un simpatico trailer di gioco pieno di cattivoni lanciati nella mesosfera a suon di esplosioni, comunque, gli autori di id Software e gli Avalanche Studios hanno confermato la volontà di supportare attivamente il progetto.

Il ricco programma post-lancio promessoci da Bethesda comprenderà DLC a pagamento, espansioni gratuite e aggiornamenti costanti che porteranno in dote attività ingame e missioni sempre nuove. In questo programma rientrerà anche il supporto alle mod, per il quale bisognerà attendere fino a metà 2019 con la pubblicazione di strumenti appositi che favoriranno la creazione di livelli custom e patch amatoriali da parte degli utenti più ispirati.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e ricordiamo a chi ci segue che RAGE 2 sarà disponibile a partire dal 14 maggio di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.