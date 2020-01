La7 mostra in video l'uccisione del Generale Qasem Soleimani, ma è un videogioco

Nell'ultima puntata di Atlantide in onda su La7 (intitolata A un passo dalla guerra) si è parlato tra le altre cose dello scontro tra Iran e Stati Uniti, uno degli argomenti più caldi del momento. Fino a qui niente di strano, come segnalato da varie fonti però la sequenza di un videogioco è stata scambiata per un video reale. Facciamo chiarezza.

Il conduttore Andrea Purgatori lancia un video descrivendolo come l'uccisione del Generale Qassem Soleimani ripresa da un Drone e aggiungendo che "somiglia a un videogioco, ma non lo è, è esattamente il modo in cui è stato ucciso il Generale Soleimani." In realtà le cose non stanno così e le sequenze mostrate sono tratte dal videogioco AC-130 Gunship Simulator per smartphone, uscito nel lontano 2015. Guardando attentamente è persino possibile notare la didascalia "Development Footage. This is a work in progress." che tante volte abbiamo visto nei trailer e video gameplay.

Come evidenziato da Paolo Attivissimo, sul sito del programma la clip è stata caricata utilizzando il titolo "Le immagini dell’uccisione del generale Soleimani" per poi essere rimossa. Lo stesso Paolo ha indirizzato un Tweet all'attenzione del conduttore: "Somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco", dice Purgatori. E invece è proprio un videogioco. Verifica delle fonti: zero."

Andrea Purgatori da parte sua ha risposto con queste parole: "Gentile Paolo, lei ha ragione. Certo che è un videogioco, lo sapevo, ma rappresentava tecnicamente una perfetta dimostrazione di come colpisce un drone. Sono io che mi sono espresso maledettamente male. Grazie per la sua attenzione."

A seguito di questo messaggio, il noto divulgatore ha continuato il suo botta e risposta con il conduttore: "E fra l'altro, no, non "rappresentava tecnicamente una perfetta dimostrazione di come colpisce un drone". Quello è un video che mostra un gunship AC-130, non un drone."

Nel momento in cui scriviamo non sono arrivate altre repliche da parte di Andrea Purgatori o chiarimenti da parte della redazione del programma.