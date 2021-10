Laboratorio di Videogiochi: piccoli sviluppatori crescono al Summer Camp di Bulgorello

Nella magnifica cornice del Summer Camp di Bulgorello, località vicina al lago di Como, 34 bambini hanno utilizzato Laboratorio di Videogiochi come strumento per imparare le basi della programmazione.

L'iniziativa ha dato modo ai bambini che vi hanno partecipato di coltivare la propria passione per i videogiochi e la tecnologia, dando libero sfogo alla creatività e mettendo a disposizione dei validi strumenti didattici con cui accrescere le proprie abilità di logica e problem solving.

L'estrema semplicità di utilizzo degli strumenti integrati nell'editor di Laboratorio di Videogiochi ha facilitato la missione degli organizzatori del Summer Camp di Bulgorello di alimentare la curiosità dei bambini per tutto ciò che concerne la tecnologia e il suo impiego in ambito educativo.

L'esperimento condotto dai curatori del Summer Camp è durato tre settimane e ha dato modo ai 34 partecipanti di divertirsi e imparare con Laboratorio di Videogiochi per Nintendo Switch, tramite lezioni con un esperto comunicatore scientifico che ha visto i ragazzi diventare degli apprendisti coder.

Come sottolineato dagli organizzatori, l'attivito ha lasciato entusiasti non solo i ragazzi coinvolti nel progetto, ma anche gli insegnanti che hanno contribuito ad allestire questo campus servendosi di strumenti didattici inusuali come quello rappresentato, appunto, da Laboratorio di Videogiochi. Se volete saperne di più su questo potente software per l'apprendimento dei moderni strumenti di programmazione a oggetti, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Laboratorio di Videogiochi.