Laboratorio di Videogiochi a scuola: si programma in classe con Nintendo Switch!

Dopo l'edizione 2021 del Summer Camp di Bulgorello, l'universo di Laboratorio di Videogiochi torna a formare piccoli sviluppatori in erba, grazie all'iniziativa promossa da una scuola primaria di primo grado.

Il progetto ideato dall'Istituto primario Giovanni Paolo II di Como ha portato l'esclusiva Nintendo Switch tra gli alunni di una classe del quinto anno. Qui, i bambini hanno potuto lavorato insieme sin dal mese di settembre, con l'ambizioso obiettivo di dare vita al proprio videogioco. I lavori in compagnia di Laboratorio di Videogiochi proseguiranno sino al prossimo marzo, ma nel frattempo è già stato pubblico un primo video racconto dell'iniziativa, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

I giovanissimi alunni hanno raggiunto il risultato nell'ambito di un programma protrattosi per 8 settimane, nel corso di 20 ore di lezione di tecnologia e di inglese. I prossimi passi consisteranno in una fase di arricchimento del titolo, in particolare con una sessione di studio dedicata all'arte e al riconoscimento dei colori primari. A ideare e gestire il progetto, è stato il docente Beniamino Cefalù, che ha riconosciuto la proposta di Laboratorio di Videogiochi come "un esercizio perfetto per sviluppare una forma mentis orientata al pensiero computazionale". I piccoli programmatori hanno infatti potuto esercitare le proprie capacità di problem solving, esplorando le correlazioni di tipo causa-effetto tipiche delle basi della programmazione videoludica.



Per maggiori dettagli sull'originale esclusiva Nintendo, vi ricordiamo che trovate sulle nostre pagine una ricca recensione di Laboratorio di Videogiochi.