Labyrinth, tra Berserk e Studio Ghibli: l'Action RPG prende forma

Negli oltre trent'anni di storia dello Studio Ghibli, l'immaginario plasmato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata ha ispirato folte schiere di artisti e creativi in tutto il mondo.

Non è stato ovviamente esente da questo processo nemmeno l'universo videoludico, che ha addirittura coinvolto direttamente lo studio di animazione giapponese nella realizzazione dell'amato Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea. Non mancano poi esempi nel mondo dello sviluppo indipendente, ai quali si aggiunge ora anche Labyrinth.

Action RPG attualmente in lavorazione presso gli studi di Craftshop, il titolo nomina infatti due grandi fonti di ispirazione. Da un lato, il già citato mondo Ghibli, e dall'altro l'indimenticabile Berserk, capolavoro manga lasciato incompiuto dall'improvvisa morte del suo autore Kentaro Miura. Sviluppato con l'engine Unity, Labyrinth è approdato ora su Steam, dove può essere aggiunto alle Wishlist dei frequentatori del portale Valve.



Nel mondo dell'Action RPG, una divinità ha abbandonato la sua terra in seguito ad un evento apocalittico. Come conseguenza, i sopravvissuti sono stati costretti a raggiungere una strana isola, ultimo frammento di mondo esistente. Qui, dovranno affrontare un letale labirinto e demoni feroci, nel tentativo di raggiungere un luogo misterioso noto come Paradise. Nei panni di un cavaliere che rievoca le sembianza di Gatsu, protagonista del già citato Berserk, i giocatori si troveranno a dover padroneggiare l'arte dello scontro all'arma bianca. Con spade e spadoni dal peso imponente, Labyrinth mira a creare un sistema di combattimento in cui ogni colpo abbia un proprio peso, tra armature infrante e arti mozzati.



Attualmente in sviluppo, Labyrinth diverrà disponibile nel corso dell'inverno 2023, su PC.