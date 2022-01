Labyrinth Legend arriva su Nintendo Switch: trailer e immagini

Dopo aver riscosso un discreto successo su PC e mobile, Labyrinth Legend si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch, disponibile dal 18 gennaio 2022 su eShop al prezzo di 14,99 euro.

Sotto la superficie del Regno di Kanata si trova un enigmatico labirinto che custodisce tesori indicibili. Chi oserà avventurarsi in questo sotterraneo infinito pieno di bestie e segreti, se non tu? Ma non aver paura, avventuriero, perché non sarai solo. Gioca con una delle tre classi dalle abilità distinte e porta con te un alleato nella modalità cooperativa.

Labyrinth Legend è uscito inizialmente su PS3 nel 2013 ma quella vecchia versione del gioco si è poi evoluta in una forma differente e Labyrinth Legend è stato ripubblicato nel 2019 su iOS e Android e l'anno successivo su PC, in tutti i casi riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, grazie a meccaniche di gameplay classifiche e funzionali e uno stile estetico in Pixel Art decisamente gradevole che richiama alla mente i JRPG di Square Enix e Bandai Namco usciti su SNES negli anni '90.

Labyrinth Legend per Switch costa 14.99 euro e supporta le funzionalità di Nintendo Switch Online, il gioco sarà scaricabile a partire dal 18 gennaio, disponibile esclusivamente in formato digitale.