Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk arriverà in Occidente su PS4, PC e Nintendo Switch

Nel corso dell'annuale conferenza svoltasi a San Francisco,ha annunciato chearriverà anche in Occidente nel corso del 2018.

Il titolo verrà pubblicato in edizione fisica e digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ed esclusivamente in formato digitale su PC via Steam. Il gioco di Nippon Ichi Software è già disponibile in Giappone con il titolo Coven and Labyrinth of Refrain: venne pubblicato nel 2016 su PlayStation Vita e nel 2017 su PlayStation 4.

Si tratta di un dungeon crawler che vanta la partecipazione dell'artista Takehito Harada, che ha già collaborato a titoli come Disgaea e Phantom Brave. È ambientato nella città di Refrain, dove è stato scoperto un labirinto dal quale nessuno fa più ritorno. Una strega si offre volontaria per esplorarlo con l'ausilio di un libro magico che le permette di creare delle bambole, disponibili in sei differenti classi, che i giocatori potranno utilizzare nell'esplorazione dei dungeon e nelle battaglie a turni.

In aggiunta all'edizione standard, verrà messa in commercio anche una Limited Edition da 79,99 dollari contenente una copia del gioco, un mazzo di carte dei tarocchi, quattro spillette, un Art Book con copertina rigida, un segnalibro, la colonna sonora su due dischi e una scatola da collezione. In apertura trovate il trailer dell'annuncio, mentre in calce le immagini condivise per l'occasione.