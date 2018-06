Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk esce a settembre su PS4, Nintendo Switch e PC

NIS America è felice di annunciare che Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk sarà disponibile il 21 Settembre in Europa in versione fisica e digitale per Nintendo Switch e PlayStation 4 e solo in versione digitale per Steam.

A proposito del gioco

Diventa il libro vivente, Tractatus de Monstrum, e gestisci una brigata di soldati fantoccio mentre ti avventuri nei passaggi tortuosi del labirinto di Refrain.

Una volta giunto nella tua base, prepara il tuo viaggio migliorando la tua brigata! Crea nuovi soldati fantoccio, assegnali a differenti squadre e formali, prepara l’equipaggiamento, soddisfa le richieste dei cittadini e chiedi aiuto a Dronya nella modalità Witch Petitions.

Giunto nel labirinto, assicurati di cercare in ogni angolo e in ogni fessura mentre superi le barricate, risolvi enigmi e distruggi muri per andare sempre più in profondità alla ricerca di tesori e manufatti rari. Ma fai attenzione, più ricchezze ottieni, più diventa difficile il dungeon. Riuscirai a sopravvivere abbastanza a lungo da riportare indietro il tuo bottino?

Combatti contro mostri terrificanti dando ordini alla tua brigata di burattini. Cambia la loro formazione, usa abilità speciali o metti in azione un attacco a tutto campo! Le battaglie che affronti saranno impegnative, quindi il tuo successo dipende dalla tua preparazione e dalla tua strategia.

Caratteristiche Chiave: