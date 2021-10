Ladri rubano auto in UK utilizzando un dispositivo mascherato da Game Boy: arrestati

Giunge dal Regno Unito la storia di un gruppo di ladri che utilizzavano un device tecnologico da 20.000 sterline (circa 23.500 euro) mascherato da innocuo Game Boy e sfruttato per rubare delle auto. Gli autori dei furti sono ora stati individuati e arrestati dalle autorità britanniche.

Il device in questione è in grado non solo di bypassare completamente i sistemi di sicurezza di alcun auto, ma anche di avviarne il motore. Ciò consentiva ai ladri di allontanarsi rapidamente con il veicolo rubato senza peraltro destare particolari sospetti da parte dei cittadini. Il dispositivo era stato spacciato per una console da gioco tramite il case per Game Boy prodotto dalla Supreme, diventato nel corso del tempo molto popolare su siti come Wish e Taobao, e che viene solitamente venduto con circa 400 giochi bootleg già installati in memoria.

I malviventi sono stati catturati dopo aver rubato un Mitsubishi Outlander PHEV, quando sono stati colti da delle telecamere a circuito chiuso che hanno consentito alla polizia locale di identificarli. Una volta catturati (mentre guidavano una delle loro auto, non una rubata), gli agenti non solo hanno trovato il "Game Boy" nascosto all'interno di uno "scomparto segreto" dell'auto, ma hanno rinvenuto anche dei filmati su uno dei telefoni dei ladri che mostravano il dispositivo in azione, completo di commento.

C'è da specificare che il dispositivo in questione non permette di avvicinarsi a qualsiasi auto e rubarla in tutta semplicità. C'è infatti bisogno che ognuno di essi sia customizzato per bypassare uno specifico sistema di sicurezza: in questo caso, parliamo di un device "specializzato" in Mitsubishi Outlander.

I tre uomini arrestati sono Dylan Armer, Christopher Bowes e Thomas Poulson. Armer è stato condannato a 30 mesi di carcere, mentre Bowes e Poulson sono stati condannati a 22 mesi con la sospensione condizionale.