Lady Butterfly combatte nei nuovi mini-trailer di Sekiro: Shadows Die Twice

Gli autori di From Software riguadagnano le pagine di Game Informer per offrirci un assaggio delle novità che contraddistingueranno gli scontri con i boss di Sekiro: Shadows Die Twice attraverso degli eloquenti mini-trailer dedicati al boss Lady Butterfly.

La guerriera che incrocerà il cammino del nostro alter-ego promette di affollare gli incubi di chi vorrà intraprendere la via dello shinobi nell'ultima fatica soulslike di Hidetaka Miyazaki, rivaleggiando per velocità e brutalità con mostri "tanto cari" agli appassionati della serie di Dark Souls come il micidiale duo rappresentato dai Gargoyle della Campana.

Nelle numerose interviste concesse dagli sviluppatori nipponici ai colleghi di Game Informer in questo inizio d'anno, il team di Miyazaki ha più volte ribadito che Sekiro vanterà un sistema di combattimento decisamente più adrenalinico dei precedenti Souls. Questa velocità si tradurrà in un maggiore impegno, da parte del giocatore, nel decidere quali colpi affondare e come approcciarsi al pattern di attacchi dei singoli nemici. I mini-trailer su Lady Butterfly che trovate in calce alla notizia ne sono un esempio lampante.

La battaglia contro i boss di Sekiro: Shadows Die Twice partirà ufficialmente il prossimo 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per un veloce riassunto delle caratteristiche di gameplay, delle novità e delle evoluzioni che andranno a formare l'impalcatura di gioco dell'atteso kolossal action di From Software, vi consigliamo di leggere il nostro approfondito speciale a firma di Giuseppe Arace.