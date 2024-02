Lady Gaga arriva su Fortnite: 5 anni fa, la pop star si chiedeva cosa fosse 'Fortnight'

Cinque anni fa, Lady Gaga si chiedeva cosa fosse Fortnite (o meglio, "Fortnight", così come lo conosceva la cantante). Sono passati alcuni anni e le cose sono radicalmente cambiate: Lady Gaga è approdata nel battle royale di Epic Games come parte del nuovo Festival a tema musicale.

Lady Gaga diventerà l'icona del Festival di Fortnite Stagione 2: Sblocca il tuo talento. I giocatori potranno ottenere gli oggetti a tema Lady Gaga e il costume Gaga enigmatica del Percorso ricompense Premium. Il Festival di Fortnite è un'iniziativa in-game realizzata che porta il mondo della musica all'interno del battle royale di Epic Games. Il format ha visto nel corso del tempo la collaborazione con numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Travis Scott e Ariana Grande. Tocca ora a Lady Gaga portare nuovamente l'onda della musica pop nell'universo di Fortnite.

La cantante ha pubblicato un post su X|Twitter per celebrare la partnership con Epic Games. In modo ironico ha voluto correggere il suo "Fortnight" a cinque anni di distanza. In passato, la pop star si era anche simpaticamente "confrontata" con Ninja, celebre streamer che ha veicolato in maniera sostanziale la crescita della fama del gioco. Sulle pagine di Epic Games potete consultare ulteriori dettagli su Fortnite Festival Stagione 2.