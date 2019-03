Lady Gaga avrà un ruolo nel mondo di Cyberpunk 2077?

Secondo alcune indiscrezioni, Lady Gaga potrebbe essere presente in Cyberpunk 2077. E' quanto riferiscono non meglio precisate voci dalla Polonia, che vorrebbero l'artista in visita negli studi di CD Projekt RED.

La star sarebbe stata avvistata più volte negli studi della compagnia polacca, sembra proprio per motivi professionali legati a Cyberpunk 2077. Non è chiaro se Lady Gaga abbia curato la colonna sonora del gioco o se sia presente nello stesso con un personaggio modellato a sua immagine e somiglianza. L'annuncio ufficiale "dovrebbe arrivare prossimamente", con CD Projekt ed il managment dell'artista che starebbero preparando una grande campagna pubblicitaria con protagonista proprio Lady Gaga.

Lady Gaga potrebbe persino aver effettuato sessioni di motion capture e questo farebbe appunto pensare alla sua presenza in-game come personaggio giocabile o come nemico. Al momento Cyberpunk 2077 è ancora privo di una data di uscita, secondo alcuni rumor il gioco uscirà ne 2019, l'unica certezza al momento è che CD Projekt sarà presente all'E3 di giugno, che possa essere questa l'occasione giusta per annunciare la collaborazione con una delle cantanti più famose e acclamate dell'ultima decade?