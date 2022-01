Laggende Pokémon Arceus: Split Pad Pro, Borsa e Case, al via i preordini degli accessori

Gli appassionati dei mostriciattoli più famosi del pianeta saranno felici di sapere che l'attesissimo Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch sarà accompagnato al lancio da una serie di accessori a tema prodotti da Hori, tutti già disponibili al preordine.

La linea degli accessori con licenza ufficiale Pokémon Legends: Arceus è composta da:

Hori Split Pad Pro - Leggende Pokémon Arceus (in preordine su Amazon.it a 59,99 euro) - Offre l'esperienza di un pad Pro in modalità portatile. Dotato di stick analogici a grandezza naturale, D-Pad di precisione, maxi pulsanti dorsali e funzioni avanzate come grilletti posteriori programmabili, modalità Turbo e pulsanti rimappabili;

(in preordine su Amazon.it a 59,99 euro) - Offre l'esperienza di un pad Pro in modalità portatile. Dotato di stick analogici a grandezza naturale, D-Pad di precisione, maxi pulsanti dorsali e funzioni avanzate come grilletti posteriori programmabili, modalità Turbo e pulsanti rimappabili; Borsa a Tracolla Adventure Pack per Switch e Switch Lite (in preordine a 26,99 euro): Permette di trasportare la console, il dock, controller extra, caricabatterie e gli accessori. Presenta un'imbottitura posteriore confortevole e una tasca aggiuntiva esterna. Indossabile in spalla o attorno alla vita;

(in preordine a 26,99 euro): Permette di trasportare la console, il dock, controller extra, caricabatterie e gli accessori. Presenta un'imbottitura posteriore confortevole e una tasca aggiuntiva esterna. Indossabile in spalla o attorno alla vita; Custodia Vault Case per Switch e Switch Lite (in preordine a 24,99 euro): leggera ma robusta, presenta un involucro superiore in plastica pet con stampa a colori lucidi e lo spazio per console, 10 cartucce di gioco e piccoli accessori.

Tutti e tre gli accessori verranno lanciati il 28 gennaio 2022, lo stesso giorno in cui Leggende Pokémon: Arceus arriverà sul mercato in esclusiva per Nintendo Switch.