Laika Aged Through Blood ha una data: la guerriera del Motorvania sfreccia in video

Se il video d'annuncio di Laika Aged Through Blood vi ha incuriositi, sappiate che l'insolito 'Motorvania' di Headup Games e Brainwash Gang è ormai prossimo ad approdare su PC e, successivamente, su PlayStation, Xbox e Switch.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house indie non si limita a mostrarci delle scene di gameplay inedite del metroidvania in salsa western, ma ne fissa per il prossimo 19 ottobre la data di commercializzazione su Steam.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Aged Through Blood narra le gesta compiute da Laika, una guerriera coyote antropomorfa chiamata a intraprendere un lungo viaggio in una terra post-apocalittica per garantire la sopravvivenza della sua tribù e vendicare la morte dei suoi cari.

Dall'esplorazione degli scenari al sistema di combattimento, passando per la risoluzione degli enigmi, non c'è un singolo aspetto dell'intera impalcatura ludica di Laika che non preveda l'utilizzo di una moto, da qui i riferimenti all'esperienza 'Motorvania' promessaci dagli sviluppatori con tante abilità da sbloccare per il proprio bolide a due ruote.

Vi lasciamo perciò in compagnia del nuovo trailer di Laika Aged Through Blood e rimaniamo in attesa di conoscerne la data di lancio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.