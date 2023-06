Laika Aged Through Blood è un motorvania: western e azione a due ruote

Dopo gli spettacolari annunci del Wholesome Direct 2023, è tempo di scoprire i reveal alternatisi sul palco del Future Games Show, tra i quali ha trovato spazio anche il primo trailer di Laika: Aged Thourgh Blood.

Sviluppato da Brainwash Gang, il titolo si presenta come un motorvania, ovvero un metroidvania da affrontare a bordo di una due ruote. Se il concept non fosse già piuttosto peculiare così, sappiate che l'indie propone un'ambientazione di stampo western e post-apocalittico. Vi abbiamo già detto che la protagonista è una madre coyote in cerca di una brutale vendetta?



Con dinamiche di gameplay tradizionalmente legate al genere dei metroidvania e un comparto artistico realizzato a mano, Laika: Aged Through Blood non dispone ancora di una data di lancio. Sappiamo però che il gioco diverrà disponibile su PC e console, con supporto a Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Potete trovare il reveal trailer direttamente in apertura a questa news.

I giocatori curiosi di provare questo motorvania potranno approfittare dell'imminente pubblicazione di una demo gratis di Laika: Aged Thourgh Blood. Il contenuto sarà pubblicato su Steam il prossimo 19 giugno 2023. Sino ad allora, vi ricordiamo che sono molte le demo gratis disponibili durante la Summer Game Fest.