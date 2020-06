Lake riporta i giocatori agli Anni Ottanta: reveal trailer per l'avventura drammatica

In occasione del primo appuntamento con il Guerrilla Collective, show digitale dedicato all'universo dei videogame indie, si sono susseguiti diversi annunci.

Tra le proposte inedite troviamo Lake, titolo sviluppato da Gamious e in arrivo su PC nel corso del 2020. Annunciato con il reveal trailer che potete visionare in apertura, la produzione pone l'utente nei panni di Meredith Weiss, una donna che sceglie di abbandonare temporaneamente la propria carriera per fare ritorno nella propria cittadina di origine, dove sostituirà il padre come postina.

Durante le tre settimane che trascorrerà in Providence Oaks, Oregon, il giocatore avrà il controllo sull'evoluzione della vita di Meredith. Le azioni e le scelte compiute nei dialoghi andranno ad influenzare l'evolversi della trama di Lake, che promette tre differenti finali, con una fase conclusiva che il team definisce "particolarmente drammatica".



Durante lo show, è stata inoltre annunciata la data di uscita di Roki, fiabesca avventura scandinava firmata da due ex Director di Guerrilla Games.