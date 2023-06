Lake: trailer d'annuncio per Season's Greetings, il DLC prequel

Sebbene il Guerrilla Collective si sia focalizzato su giochi mai visti prima o di cui si sapeva ben poco, sul palco dell'evento è stato annunciato anche un DLC per Lake. L'avventura con protagonista una postina accoglierà infatti un'espansione intitolata Season's Greetings.

Si tratta di un'espansione che funge da prequel e che è ambientata un anno prima rispetto alle vicende narrate in Lake, ovvero nel 1985. Nei panni del padre di Meredith, Thomas Weiss, dovremo consegnare la posta nel periodo natalizio e, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, prenderemo parte ad una rimpatriata che coinvolgerà i nuovi e i vecchi abitanti di Providence Oaks.

Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama e il team di sviluppo non ha voluto sbottonarsi per evitare che i giocatori possano rovinarsi l'esperienza. In ogni caso non manca moltissimo all'arrivo del DLC, che verrà messo in vendita nel corso del mese di novembre 2023. Chiunque fosse interessato può inoltre trovare la pagina ufficiale dell'espansione su Steam.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio dell'espansione a pagamento e alle sue primissime immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Lake, che da circa un anno è disponibile anche sulle console Sony.