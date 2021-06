Lake: il video gameplay dell'E3 2021 svela la data d'uscita su PC e Xbox

Il valzer di World Premiere dell'E3 2021 prosegue con l'annuncio della data d'uscita ufficiale di Lake nel corso del Future Games Show. Il nuovo trailer proposto da Gamious ci immerge nelle atmosfere dell'avventura narrativa in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

L'opera interattiva di Gamious e Whitethorn Digital promette di riportarci indietro nel tempo per farci vivere le avventure di Meredith Weiss, una donna che ha deciso di lasciare la grande città per prendere il psto del padre presso l'ufficio postale del suo paese natale nel settembre del 1986.

La versione anni '80 della cittadina di Providence Oaks ricostruita da Gamious sarà piena di attività da svolgere e, soprattutto, di pacchi da consegnare ai PNG sparsi per la mappa a mondo aperto. Starà agli utenti decidere con chi parlare, con quali personaggi stringere amicizia e, perché no, con chi dare inizio a una relazione. Ma qualunque scelta compiuta nel corso della campagna principale, al termine delle due settimane Meredith dovrà prendere una decisione: tornare al trambusto della città e alle certezze rappresentate dal suo precedente lavoro o restare nel paese in cui è cresciuta?

Per rispondere a questa e a tante altre domande, non ci resta che attendere l'uscita di Lake, prevista per l'1 settembre su PC e console Xbox.