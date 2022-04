Lake, da Xbox Game Pass a PlayStation: l'avventura è disponibile su PS4 e PS5

A sette mesi di distanza dal debutto su PC e console Xbox, e a quattro mesi dal lancio in Xbox Game Pass, Lake si affaccia finalmente anche sulle piattaforme di casa PlayStation.

A partire da oggi 8 aprile 2022, Lake può essere acquistato anche su PlayStation Store al prezzo di 19,99 euro in edizione PS4 oppure in versione ottimizzata per PS5. Per celebrare il lancio, i ragazzi di Whitethorn Games hanno approfittato dei canali di PlayStation per pubblicare il trailer di lancio, visionabile in cima a questa notizia.

Lake, per chi non lo sapesse, è un'avventura dedicata a coloro alla ricerca di pace e relax. Ambientata nel 1986, narra di Meredith Weiss, una donna sulla quarantina che decide di lasciare la grande città in cui vive e mettere in pausa la sua carriera per tornare nella sua cittadina natale e prendere il posto del padre presso l'ufficio postale. L'opera di Whitethorn mette in scena uno spaccato di vita quotidiana con personaggi dotati di comportamenti realistici e una storia che invita a riflettere su una delle risorse più preziose che abbiamo: il tempo. See il gioco vi ha incuriosito, vi consigliamo di approfondire la sua conoscenza leggendo la nostra recensione di Lake.