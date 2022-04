Lamborghini: dalla sedia da gaming al volante, tutti gli accessori da GameStop

Se siete dei grandissimi fan di Lamborghini, marchio automobilistico italiano tra i più prestigiosi del mondo, allora dovete assolutamente dare un'occhiata alla linea di accessori da gaming ufficiale disponibile all'acquisto da GameStop.

Fiore all'occhiello della selezione di accessori è sicuramente la sedia da gaming Lamborghini, in vendita a 399,98 euro. Il prezzo premium è giustificato da una solida struttura in metallo, uno schienale e un sedile in gommapiuma sagomata, un meccanismo reclinabile e dei braccioli 2D altamente configurabili. Tra i prodotti disponibili in pronta consegna ci sono anche l'headset Lamborghini a 49,98 euro, compatibile con PC, smartphone, tablet, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, la custodia per Nintendo Switch a 20,98 euro e la skin in silicone per il DualSense di PS5 a 10,98 euro.

GameStop propone anche il volante con pedaliera Lamborghini, in prenotazione al prezzo di 129,98 euro. La scheda tecnica cita PS4, PC X-Input e D-Input tra le piattaforme supportate. Il lancio sul mercato è fissato per il 6 maggio. Trovate la lista completa dei prodotti Lamborghini in vendita, con tutti i dettagli tecnici che li riguardano, a questo indirizzo.