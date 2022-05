LAN Gate: chiusura sale in Italia, ne parliamo con due giuristi su Twitch il 6 maggio

Negli ultimi giorni si è discusso molto in rete, sui social e in TV del cosiddetto LAN-Gate, ma cos’è successo di preciso? Quali potrebbero essere le conseguenze immediate e quelle nel medio-lungo periodo sotto il punto di vista giuridico per le sale LAN e eSport in Italia?

Argomento delicato e certamente non semplice da trattare senza il supporto adeguato, per fare chiarezza sulla situazione e cercare di dissipare i dubbi su questa vicenda, la redazione di Everyeye.it ha organizzato un appuntamento ad hoc in cui saranno nostri graditi ospiti Andrea Aguggia e Carlo Giuliano, giuristi, che ci potranno fornire delucidazioni sugli aspetti più tecnici e aiutarci a capire meglio cosa sta effettivamente succedendo a queste strutture dal punto di vista giuridico, operativo e legale.

L'appuntamento in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it è previsto per venerdì 6 maggio alle 11:00, vi consigliamo di non perdervi questa sessione di talk se siete interessati ad approfondire gli aspetti legati al futuro delle sale LAn ed eSport nel nostro paese, e non solo. Nel frattempo vi suggeriamo di leggere anche la nostra intervista ad Alessio Cicolari, titolare dell’Esport Palace di Bergamo.