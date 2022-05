LAN Gate: IIDEA esprime piena solidarietà ai gestori delle sale

Come sappiamo, negli scorsi giorni a causa di un esposto mosso da un imprenditore le sale LAN ed eSport sono state sequestrate in Italia, e per il momento rimangono chiuse a tempo indeterminato. Una situazione delicata e in continuo divenire, che tuttavia non sembra prossima a concludersi.

In attesa di sviluppi, sulla questione è intervenuta tramite un comunicato ufficiale anche IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), confermando il suo totale sostegno ai gestori delle sale LAN ed invitando tutti a non creare allarmismo o confusione sugli eSport, che "non sono né gioco d'azzardo né sport".

Nel comunicato si legge che l'associazione "esprime la sua piena solidarietà ai gestori delle sale LAN che hanno subito il sequestro di PC e console per videogiochi di intrattenimento nell’ambito di una recente attività di controllo realizzata dall’Agenzia per le Dogane e i Monopoli. L’Associazione ritiene che la normativa di pubblica sicurezza che impone l’omologazione degli apparecchi utilizzati per il gioco nei locali aperti al pubblico (art. 110 TULPS), di cui è stata contestata la violazione, non sia applicabile ai dispositivi messi a disposizione degli utenti per giocare ai videogiochi nelle sale LAN e auspica che questa interpretazione venga chiarita e confermata al più presto". IIDEA si mette inoltre a disposizione per accogliere le istanze di tutti i gestori delle sale LAN, lavorando con loro per trovare una soluzione condivisa al problema da poco emerso.

IIDEA evidenzia poi quanto "sia importante non confondere l’attività delle sale LAN con l’intero ecosistema eSports. Gli eSports sono leghe, circuiti competitivi, tornei o competizioni simili che tipicamente coinvolgono un pubblico di spettatori in cui singoli giocatori o squadre videogiocano, sia di persona che online, allo scopo di ottenere premi o per puro intrattenimento". E prosegue: "Benché in Italia non esista una regolamentazione specifica, gli stessi sono assoggettati alle norme generali dell’ordinamento al pari di qualsiasi altra attività economica".

L'associazione sottolinea come la mancanza di regolamentazione specifica per il settore in Italia, ma anche in altri paesi europei, ne impedisca il corretto sviluppo: "L’unica eccezione è rappresentata dalla Francia, che ad oggi è l’unico paese europeo ad aver introdotto una norma che chiarisce correttamente che gli eSports non devono essere considerati né sport né gioco d’azzardo, né devono conseguentemente essere regolamentati come tali", specifica IIDEA.

Sulla questione interviene ufficialmente anche Thalità Malagò, direttore generale di IIDEA: "Laddove il Governo italiano ritenga necessario intervenire, IIDEA auspica che qualsiasi valutazione sia effettuata guardando all'evoluzione del settore esports nel contesto europeo, sia in termini di mercato che di cambiamenti normativi. In questo modo, non si rischia di danneggiare o minare la competitività dell'Italia rendendola meno attraente per gli investitori di altri paesi", spiega Malagò.

Per ulteriori approfondimenti, il nostro punto della situazione sulle sale LAN sotto sequestro vi fornirà un quadro molto più chiaro sull'intera vicenda ed i suoi possibili sviluppi.