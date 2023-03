Lance Reddick amava tantissimo Destiny 2 e ci ha giocato fino al giorno prima di morire

Nei giorni scorsi, Lance Reddick è morto all'età di 60 anni, il popolare attore era noto anche agli appassionati di videogiochi per aver ricoperto ruoli di spicco in giochi come Horizon Forbidden West e Destiny 2, e proprio al gioco Bungie è legato un aneddoto scoperto dalla community.

La moglie Stephanie ha pubblicato un messaggio su Twitter ricordando come Lance amasse la community di Destiny 2 e avesse un ottimo rapporto con i fan, che in queste ore si sono riuniti per un tributo a Zavala. Stephanie ha ringraziato tutti i giocatori per l'affetto sottolineando ancora una volta la passione del marito per Destiny: l'ultimo Tweet pubblicato dall'attore è dedicato proprio al suo personaggio (Zavala, appunto) e Lance ha giocato a Destiny 2 fino alla notte prima della sua scomparsa.

A scoprirlo sono stati alcuni giocatori che hanno analizzato l'ID "idontcare789#7678", dietro a questo nickname si celava proprio Lance Reddick e l'ultimo login risale alla sera precedente alla prematura morte.

Lance Reddick ha recitato in pellicole di successo come Attacco al potere, Sognando l'Africa, l'intera saga di John Wick e Godzilla vs. Kong, molto popolare anche come attore televisivo grazie ai ruoli ricoperti in produzioni come New York Undercover, West Wing, Law & Order, Oz, The Wire, CSI Miami, Fringe, Lost e American Horror Story. Ha poi interpretato personaggi in videogiochi di succeso come Destiny 2 e Destiny 2, Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, e Quantum Break di Remedy. Anche Guerrilla Games ha reso omaggio a Lance Reddick ringraziando l'attore per il suo lavoro e la sua eredità.