Lance Reddick: l'attore scomparso avrà un ruolo in Horizon Forbidden West Burning Shores

La triste scomparsa di Lance Reddick, che ha fortemente colpito non solo il mondo del cinema ma anche quello videoludico, ha scosso in particolar modo le community di Destiny e Horizon, due titoli in cui l'attore statunitense ha vestito i panni di personaggi molto importanti.

Sappiamo già che in Destiny 2 assisteremo alle interpretazioni inedite di Lance Reddick, che ancora una volta tornerà nel ruolo di Zavala, un personaggio che ha accompagnato il fandom dello shooter Sci-Fi per ormai una decade. L'omaggio di Bungie sarà accompagnato da quello di Guerrilla Games, che ha confermato che l'attore farà il suo ritorno nell'imminente espansione Horizon Forbidden West: Burning Shores.

L'attore, ovviamente, si ripresenterà nei panni di Sylens, personaggio che conosciamo bene sin da Horizon Zero Dawn. Al momento non sono però state condivise informazioni particolarmente dettagliate da parte del team di Sony, e non sappiamo se Sylens sarà centrale nelle vicende del DLC o se invece si limiterà a ricoprire un ruolo più marginale.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Horizon Forbidden West: Burning Shores, espansione che andrà ad ampliare ed approfondire la narrativa dell'open world di Guerrilla Games, è atteso in esclusiva su PlayStation 5 il 19 aprile. Lo studio olandese di Sony ha spiegato i vantaggi di pubblicare Burning Shores soltanto su PS5.