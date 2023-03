Lance Reddick, anche Guerrilla lo saluta: era Sylens in Horizon Zero Dawn e Forbidden West

La morte di Lance Reddick, star incredibilmente nota sul piccolo e grande schermo per la partecipazione a produzioni quali The Wire, Fringe, Bosch e John Wick, ha scosso anche il mondo del gaming. L'attore ha infatti interpretato ruoli di primo piano anche in diversi videogiochi come Horizon Zero Dawn & Forbidden West, Destiny 2 e Quantum Break.

La comunità di Destiny 2, che da quasi una decade lo identifica come Zavala, il capo dell'Avanguardia dei Titani nonché il Comandante generale di tutte le fazioni dell'Avanguardia della Terra, gli ha subito reso omaggio sulla Torre. Questa mattina, invece, è arrivato l'accorato messaggio di Guerrilla Games, che anni addietro lo ha scelto per interpretare l'importante personaggio di Sylens, un nomade Banuk affascinato dai Predecessori che svolge un ruolo di primo piano in Horizon Forbidden West e ricorrente in Zero Dawn.

"Grazie, Lance Reddick" - scrivono i ragazzi olandesi su Twitter - "per tutto ciò che hai dato al personaggio di Sylens, per l'infinito talento e la sterminata saggezza che hai condiviso con noi, per la tua calorosa ed inimitabile presenza, e per il profondo impatto che hai avuto, non solo come parte del nostro cast, ma all'interno di tutta la nostra comunità. Siamo incredibilmente onorati d'aver lavorato con te. Ci mancherai incredibilmente. Estendiamo le nostre più accorate condoglianze ai suoi cari. Riposa in pace, Lance".

Stando alle informazioni raccolte da TMZ, il sessantenne nato il 7 giugno 1962 è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Studio City, un quartiere di Los Angeles. Le prime rilevazioni parlano di una morte avvenuta per cause naturali. Tra non molto lo rivedremo nelle sale cinematografiche in John Wick 4, mentre nei prossimi mesi è atteso nella serie televisiva di Percy Jackson di Disney+, dove ha interpretato il ruolo di Zeus. Non sono mancati neppure i saluti di Keanu Reeves.