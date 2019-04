Lancio di Dead or Alive 6: vendute 350.000 copie nel corso del primo mese

Dead or Alive 6 ha debuttato sul mercato videoludico internazionale in data 1 marzo, andando così ad ampliare i capitoli dedicati alla celebre serie di picchiaduro.

A distanza di dunque quasi due mesi dal lancio del gioco, apprendiamo alcune interessanti informazioni relative alle performance di vendita dello stesso. Nel corso di un recente meeting dedicato ai risultati finanziari ottenuti dalla Compagnia, infatti, il publisher Koei tecmo ha dichiarato che Dead or Alive 6 ha venduto circa 350.000 copie nel corso del primo mese trascorso dalla data di pubblicazione.



Recentemente, Team Ninja e Koei Tecmo hanno inoltre fornito interessanti informazioni in merito al futuro del titolo in ambito e-sport. Il team di sviluppo ha infatti annunciato il Dead or Alive 6 World Championship, una competizione globale che avrà luogo tra Stati Uniti, Europa ed Asia. Le finali della manifestazione si terranno in Giappone e vedranno sfidarsi i migliori giocatori del picchiaduro provenienti da diverse regioni geografiche.

Ne approfittiamo per ricordare ai lettori che il picchiaduro è attualmente disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Per coloro che desiderano maggiori informazioni sulla caratteristiche del titolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Dead or Alive 6, a cura di Filippo Marchetti.