Lancio di Death Stranding: orario di sblocco della versione digitale su PS4

Con il lancio ormai imminente di Death Stranding su PS4, vale la pena ricordare gli orari e le tempistiche di sblocco del gioco a coloro che hanno deciso di acquistarne la versione in digitale su PlayStation Store.

Come ormai avranno scoperto tutti coloro che hanno effettuato il preload di Death Stranding dopo aver prenotato il kolossal sci-fi di Hideo Kojima su PS Store, l'accesso all'app di gioco presente sulla dashboard della propria console sarà disponibile subito dopo la mezzanotte del 7 novembre, tenendo così fede alla volontà di Kojima Productions di lanciare il titolo nella giornata di venerdì 8 novembre.

Anche per quanto riguarda gli altri Paesi del mondo, lo sblocco del lucchetto digitale dell'applicazione di Death Stranding su PS4 avverrà nella mezzanotte di oggi, giovedì 7 novembre, seguendo il relativo fuso orario: è questo il caso della Nuova Zelanda, del Regno Unito, del Giappone e della costa est degli Stati Uniti. L'unica differenza degna di nota sembra essere quella rappresentata dall'Ora Standard del Pacifico: chi vive negli USA in Stati federali come la California, il Nevada o l'Alaska, infatti, dovrà attendere "solo" fino alle ore 21:00 locali di oggi, 7 novembre.

Anche voi state aspettando con ansia lo sblocco di Death Stranding su PS4? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento su concetti e termini chiave dell'opera di Kojima e, naturalmente, la nostra recensione di Death Stranding a firma di Alessandro Bruni.