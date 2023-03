Il lancio di Diablo 4 sarà meno problematico rispetto alla Beta, promette Blizzard

Se avete giocato durante il weekend di accesso anticipato dell'Open Beta di Diablo 4, avrete sicuramente riscontrato qualche problema dovuto alle lunghissime code e alle disconnessioni. A tal proposito, sembrerebbe che tali fastidi non si ripresenteranno anche all'uscita ufficiale del titolo Blizzard.

A fare questa dichiarazione è stato il general manager di Diablo, Rod Fergusson, che durante un'intervista ai microfoni del portale NME ha voluto rassicurare l'utenza, specificando anche quelli che sono gli obiettivi di una fase di test come quella che si è conclusa proprio questa sera e che riprenderà il prossimo venerdì.

Ecco di seguito le parole di Fergusson:

"Oggi il termine Beta viene frainteso, poiché spesso si chiamano Beta quelle che sono versioni del gioco assimilabili ad una demo, le quali hanno una mera funzione di marketing. Non si tratta questo del nostro caso, poiché la Beta di Diablo 4 serve a testare le nostre tecnologie, soprattutto quelle legate ai server."

"Abbiamo pubblicato ben sei hotfix nel corso del fine settimana e abbiamo risolto decine di problematiche i cui effetti saranno visibili sia nel prossimo weekend che al lancio. Sappiamo quanto sia frustrante, ma è necessario avere la consapevolezza che questi problemi ci stanno aiutando a rendere migliore l'arrivo sugli scaffali del gioco."

Sembrerebbe quindi che, proprio grazie alle problematiche riscontrate in fase di prova, non si dovrebbero incontrare nuovamente lunghe code ed errori di disconnessione al lancio. Non è da escludere inoltre che l'arrivo dell'Accesso Anticipato il 2 giugno 2023, disponibile solo con le edizioni più costose del titolo, possa far sì che i giocatori non accedano tutti in contemporanea, aiutando la software house a gestire meglio il flusso di utenti sui server.

In attesa di scoprire come andranno le cose, vi suggeriamo di leggere la guida alla classe migliore per iniziare a giocare l'Open Beta di Diablo 4, che tornerà venerdì 24 marzo 2023 e sarà aperta a tutti su PlayStation, Xbox e PC.