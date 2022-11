Il lancio di Halo Infinite 'come un runner stremato al traguardo', per Matt Booty

Halo Infinite è stato pubblicato nel dicembre del 2021, dopo un anno di rinvio resosi necessario per perfezionare al meglio i contenuti dell'ultima avventura di Master Chief. Il gioco ha infine esordito su PC e console Xbox, ma prepararlo per il lancio è stato molto impegnativo per 343 Industries, come rivelato da Matt Booty.

Il capo degli Xbox Game Studios ha infatti raccontato, nel suo intervento al podcast Friends Per Second, che il lancio di Halo Infinite è stato come "il tipico runner stremato che inciampa e rotola a terra mentre taglia il traguardo. Avevamo bisogno di riprenderci, è stato per noi un grosso fardello". Per 343i completare lo sviluppo in vista del lancio è stata una vera sfida, con Booty che cita tutte le problematiche legate alla pandemia di Covid-19 che hanno costretto centinaia di sviluppatori sparsi per il mondo a lavorare da remoto.

Booty in ogni caso sottolinea come il nuovo Halo al lancio abbiamo avuto oltre 20 milioni di giocatori attivi sulla componente multiplayer free-to-play, sebbene sul lungo termine sia andato incontro ad alcune criticità a causa della mancanza di nuovi contenuti costanti e di valore. "Al giorno d'oggi, con un gioco come Halo Infinite, il lancio è solo l'inizio. Devono esserci dei piani per un sostegno continuato in termini di contenuti, e devono esserci piani per un continuo accesso al gioco. E noi in tal senso non ci siamo fatti trovare pronti", ammette Booty.

In ogni caso il capo di Xbox Game Studios afferma che i ragazzi di 343i si sono riorganizzati così da prepararsi a fornire con maggiore regolarità ed impegno: il Winter Update di Halo Infinite è atteso per l'8 novembre 2022, pronto ad ampliare in maniera rilevante l'offerta contenutistica dell'opera. "Ringrazio i giocatori per essere rimasti con noi finora. Sappiamo che ci sono ancora tante richieste e che c'è molto altro ancora che potremmo pubblicare. Il nostro focus al momento è questo, perfezionare sempre di più il gioco ed offrire nuovi contenuti a cadenza regolare", conclude Booty.

Sono in arrivo anche novità tecniche: Halo Infinite si prepara ad accogliere il Ray Tracing, che dovrebbe arrivare a breve.