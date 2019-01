Lancio di Kingdom Hearts 3: Hashimoto, co-creatore della Serie, dedica un messaggio ai Fan

Dopo tanti, lunghi anni di attesa, Kingdom Hearts 3 è finalmente disponibile anche in Europa! Per l'occasione, il co-creatore della Serie, Shinji Hashimoto, ha voluto inviare un caloroso messaggio ai videogiocatori.

Al suo interno, l'Autore ripercorre quello che per lui è il cuore delle numerose vicende che la Saga ha raccontato negli anni: "Sora e i suoi amici sono cresciuti moltissimo da quando la sua storia è cominciata in Kingdom Hearts. Mentre ci dirigiamo verso il lancio di Kingdom Hearts 3, è diventato un personaggio incredibilmente forte e radioso, sostenuto dai suoi fedeli compagni, Paperino e Pippo, e dai numerosi amici che si è fatto nel corso della Serie. Il viaggio di Sora è veramente una storia sul potere dell'Amicizia, e su come gli Amici possono unirsi per superare le avversità, supportandosi gli uni con gli altri nei momenti difficili e diffondendo positività all'interno di un mondo oscuro".



Nell'augurare un buon Viaggio ai giocatori, Hashimoto dedica un pensiero particolare alle immancabili Gummi Ship, il cui lavoro di realizzazione lo ha profondamente divertito. In chiusura, l'Autore ricorda un piccolo, grande aneddoto sulle origini della Serie, scrivendo: "È stato un onore essere parte di questa Serie fin dal principio. E pensare che tutto ha avuto inizio da una conversazione all'interno di un ascensore ai tempi in cui Square Enix Japan si trovava nello stesso edificio di Disney!". Un retroscena che, visto con il famoso "senno di poi", aggiunge forse un pò di ulteriore magia all'intera Saga di Kingdom Hearts.