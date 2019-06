Lancio e prezzo di Google Stadia: gli analisti NPD nutrono dei dubbi

Dopo aver indicato in Nintendo il publisher di maggior successo del 2019, Mat Piscatella del gruppo NPD ha riavvolto il nastro degli annunci dell'E3 2019 e spiegato che Google Stadia, la nuova console per il game streaming di Big G, non dovrebbe avere un profondo impatto sull'industria videoludica nel breve periodo.

"Mi aspettavo dettagli molto più approfonditi sui prossimi servizi in game streaming di Stadia di quanti ne abbiano rivelato durante lo show dell'E3", ha dichiarato l'analista NPD riferendosi allo Stadia Connect che ha anticipato la fiera di Los Angeles, aggiungendo che "i contenuti esclusivi annunciati per il servizio, che si sono dimostrati fondamentali per il buon esito commerciale di una console al suo debutto sul mercato, era limitati e relativamente piccoli rispetto ai tradizionali lanci di console".

Piscatella sottolinea inoltre come "Google Stadia ha il supporto di alcuni editori di terze parti, mentre restano molte domande su come funzionerà il servizio una volta lanciato sul mercato, se ad esempio ci sono abbastanza contenuti per indurre gli utenti ad abbracciare il servizio in streaming di Google e se i consumatori saranno in grado di navigare facilmente all'interno di un'offerta che potrebbe essere convusa. Nutro dei dubbi su Google Stadia, specie al momento del lancio della piattaforma, e per questo non mi aspetto che abbia un impatto significativo sul mercato videoludico nel 2019".

Le conclusioni a cui giunge Mat Piscatella del gruppo NPD, d'altronde, sottolineano i medesimi punti di criticità segnalati nello speciale su Google Stadia all'E3 2019 realizzato da Gabriele Laurino. E voi, cosa ne pensate della promessa del cloud gaming in 4K di Google Stadia? Pensate che le infinite risorse economiche (ma anche tecnologiche) a disposizione del colosso di Mountain View permetteranno alla piattaforma in streaming di ritagliarsi uno spazio nel panorama futuro dell'industria videoludica sin dal lancio o che, al contrario, faticherà a imporsi sulla concorrenza?