Il lancio di PS3 venne rimandato a causa di un... diodo dal costo di cinque centesimi

Phil Harrison è ora Vice Presidente di Google Stadia ma in passato, come saprete, ha diretto per molti anni il brand PlayStation occupandosi tra le altre cose di gestire il lancio di PS3, al quale è legato un curioso aneddoto raccontato dallo stesso Harris in queste ore.

PlayStation 3 è stata lanciata nell'autunno 2006 in Nord America e Giappone per poi raggiungere l'Europa a marzo 2007, in netto ritardo rispetto alla concorrenza che ha reso disponibile Xbox 360 tra novembre e dicembre 2005 in Occidente. A cosa è dovuto questo ritardo? Ad un problema di produzione legato a un diodo dell'unità Blu-Ray, un componente dal costo irrisorio (appena cinque centesimi di dollari) che ha però causato notevoli ritardi a tutta la catena produttiva e distributiva, costringendo Sony a uscire dodici mesi dopo la concorrenza.

Il VP di Google Stadia ha parlato con IGN in occasione del lancio della piattaforma streaming ricordando questo aneddoto. "Purtroppo non potevamo fare a meno di quel diodo, assolutamente necessario per la produzione del lettore Blu-Ray di PS3... e dunque siamo stati costretti a rinviare il lancio della console."

Uscita nell'autunno 2006 ad un prezzo certamente elevato (599 dollari), PS3 ha faticato a raggiungere i risultati sperati nei primi anni di vita per poi concludere il suo ciclo vitale a 87 milioni di unità contro le 84 milioni di Xbox 360.